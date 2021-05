Renzi assolto in appello dall’accusa di danno erariale (Di venerdì 14 maggio 2021) La Corte dei Conti, terza sezione giurisdizionale di appello, ha accolto l'appello presentato dai legali di Matteo Renzi ed assolto il leader di Italia Viva L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 14 maggio 2021) La Corte dei Conti, terza sezione giurisdizionale di, ha accolto l'presentato dai legali di Matteoedil leader di Italia Viva L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

ilriformista : La decisione dei giudici contabili riguardano il periodo in cui @matteorenzi era presidente della Provincia di Fire… - ilfoglio_it : I fatti risalgono al 2005, quando il leader di Italia Viva era presidente della provincia di Firenze. Per M5s, Lega… - ToninoCogoni : RT @MaleficoRojo: #Renzi assolto in appello dalla corte dei conti. - 9Roby11 : RT @BenedettaFrucci: Oggi Matteo Renzi assolto dalla Corte dei Conti. E pensare che su quella vicenda ci furono scritti libri, articoli, co… - PaoloFicarra : RT @danieledv79: @La7tv @lucianonobili @petergomezblog Matteo Renzi è stato assolto dalla Corte dei Conti. Avete notizia di qualche giornal… -