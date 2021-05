Ravenna-Legnago in tv | data | orario e diretta streaming andata playout Serie C 2020 2021

(Di venerdì 14 maggio 2021) La, l’, latv edi, match valevole per l’andeidel campionato di. La stagione regolare è ormai alle spalle ed è tempo di determinare quali squadre retrocederanno inD insieme a Livorno, Lucchese, Pistoiese, Arezzo e Cavese. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 15 maggio alle ore 17:30; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre load Eleven Sports. SportFace.

Advertising

settesere : Calcio C, il Ravenna si gioca la prima fetta di salvezza con il Legnago: 'Dobbiamo vincere, ma con intelligenza'… -

Ultime Notizie dalla rete : Ravenna Legnago

Trivenetogoal

...sarà impegnato il personale dell'8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti Folgore di. ... Le operazioni di evacuazione nell'area coinvolta a Porto Corsini e Marina dicominceranno ......sarà impegnato il personale dell'8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti Folgore di. ... Le operazioni di evacuazione nell'area coinvolta a Porto Corsini e Marina dicominceranno ...Gaetano Fontana, ex tecnico di Casertana e Cosenza, è intervenuto ai microfoni di TuttoC.com per commentare il finale di stagione di Serie C con playoff e playout che stanno ormai entrando ...Giovanni Colella, tecnico del Legnago, come riportato da tuttocampo ha parlato a due giorni dalla sfida playout contro il Ravenna. "Disputare un play out non è semplice, si dicono ...