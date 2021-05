MotoGp, GP di Francia: Miller guida le prove libere 1 (Di venerdì 14 maggio 2021) Terminate le prove libere 1 del GP di Francia. Miller davanti a tutti, alle sue spalle Zarco e Mir, nessuna Yamaha nelle prime 10. Bene la Ducati, incubo Yamaha Sotto la pioggia di Le Mans è Jack Miller a firmare il miglior tempo delle prove libere 1. Il pilota, in sella alla Ducati, si conferma uno dei migliori sul bagnato e prova a dare continuità alla vittoria a Jerez. Dietro di lui il padrone di casa, Johann Zarco, seguito dalla Suzuki del campione in carica Joan Mir. Quinto tempo per Marc Marquez, mentre Pecco Bagnaia, leader del mondiale, chiude settimo. Disastro della Yamaha che non porta nessuna moto tra le prime dieci. Alle 14:05, in diretta su Sky Sport MotoGp, le prove libere 2. Gp di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) Terminate le1 del GP didavanti a tutti, alle sue spalle Zarco e Mir, nessuna Yamaha nelle prime 10. Bene la Ducati, incubo Yamaha Sotto la pioggia di Le Mans è Jacka firmare il miglior tempo delle1. Il pilota, in sella alla Ducati, si conferma uno dei migliori sul bagnato e prova a dare continuità alla vittoria a Jerez. Dietro di lui il padrone di casa, Johann Zarco, seguito dalla Suzuki del campione in carica Joan Mir. Quinto tempo per Marc Marquez, mentre Pecco Bagnaia, leader del mondiale, chiude settimo. Disastro della Yamaha che non porta nessuna moto tra le prime dieci. Alle 14:05, in diretta su Sky Sport, le2. Gp di ...

