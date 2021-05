Monitoraggio Iss | Rezza | «Non sono un ottimista ma ammetto che i dati sono confortanti»

Leggi su open.online

(Di venerdì 14 maggio 2021) «Siamo alla 52esima settimana, è un anno esatto che condividiamo questie ringrazio tutti i colleghi per il grande impegno corale speso finora», comincia così il presidente dell’Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro nella consueta conferenza stampa sulsettimanale deiCovid in Italia. Sul fronte dell’epidemia i numeri ora sembrano rassicurare: «Isull’andamento mostrano in maniera evidente l’impatto della campagna vaccinale» ha spiegato Brusaferro, «al crescere della copertura sulla popolazione dei fragili si flette parallelamente la curva dei contagi. Stessa cosa sul fronte dei ricoveri e della mortalità soprattutto per la categoria degli over 80». «I, di solito ...