L’oratore | Marco Pollini | “Napoli non è Gomorra”

Leggi su altranotizia

(Di venerdì 14 maggio 2021) Abbiamo intervistato il registache ha pubblicato da pococon Santelli Editore. Ecco le sue parole ai nostri microfoni.La storia di Felice è quella di un ragazzo che riesce a “cavarsela”, come scriveva uno dei bambini del famoso libro di Marcello D’Orta. Nella dura realtà campana, anche dopo 30 anni, il riscatto sociale è sempre l’aspirazione principale dei giovani. C’è un messaggio che vorrebbe arrivasse loro dalle sue pagine? Il messaggio è di non arrendersi mai, di lottare per i propri sogni e i propri ideali. C’è sempre un alternativa.C’è sempre una vita onesta possibile. La vita disgraziata, il male è sempre In agguato, ma si può e si deve aspirare ad altro. Specialmente i giovani adesso hanno varie possibilità ...