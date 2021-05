Il principe Harry: «La mia vita a Buckingham Palace? A metà tra uno zoo e il Truman Show» (Di venerdì 14 maggio 2021) È ormai da oltre un anno che esperti reali e presunti insider raccontano la loro versione circa l’umore del principe Harry negli Stati Uniti d’America: «Sente la nostalgia di casa», ha detto qualcuno, «ha trovato finalmente la felicità», è stata la replica di altri. Dopo tante indiscrezioni, finalmente ha preso la parola il diretto interessato e – ospite del podcast Armchair Expert – ha spiegato le sue sensazioni, pre e post Megxit. Leggi su vanityfair (Di venerdì 14 maggio 2021) È ormai da oltre un anno che esperti reali e presunti insider raccontano la loro versione circa l’umore del principe Harry negli Stati Uniti d’America: «Sente la nostalgia di casa», ha detto qualcuno, «ha trovato finalmente la felicità», è stata la replica di altri. Dopo tante indiscrezioni, finalmente ha preso la parola il diretto interessato e – ospite del podcast Armchair Expert – ha spiegato le sue sensazioni, pre e post Megxit.

Advertising

infoitcultura : Principe Harry, altra vulcanica intervista: “Il mio passato? Come in uno zoo” - infoitcultura : Principe Harry, una nuova intervista bomba: 'La mia vita a corte? Come il Truman Show' - infoitcultura : Harry e l'incubo della vita da principe: “Ero come in uno zoo, oggi sono libero” - Sertan82589770 : Principe Harry, una nuova intervista bomba: 'La mia vita a corte? Come il Truman Show' - Novella_2000 : Harry e Meghan, il nome della seconda figlia dedicato al Principe Filippo? Ecco quale sarebbe -