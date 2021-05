Decreto Sostegni | domande contributi a fondo perduto 2021 - GUIDA

Advertising

LegaSalvini : MONTAGNA, IN ARRIVO ALMENO 700 MILIONI PER IMPIANTI, MAESTRI DI SCI E IMPRESE TURISTICHE. #SALVINI: “ORA SOLDI VERI… - matteosalvinimi : Vi aggiorno dopo la riunione con i ministri e i sottosegretari della Lega, tre priorità: 1) nuove riaperture e stop… - matteosalvinimi : Mentre a sinistra pensano a Ius Soli, le nostre priorità sono riaperture, stop agli sbarchi (2.146 in 24 ore!) usan… - robertopagani3 : RT @fidaeNazionale: #14maggio #rassegnastampa L’Agorà della parità chiede che nel decreto Sostegni bis, che sarà varato la prossima settima… - GiocoNews_it : Decreto sostegni, arriva l'ok della commissione bilancio della Camera -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Sostegni

...aggiuntive e un tavolo di confronto sulla misura in vista dell'abbassamento della soglia al 100 dipendenti per le aziende che potrebbero richiederla che dovrebbe rientrare nel- bis ...Ulteriori novità potrebbero arrivare con ilbis in relazione ai crediti relativi al 2021: l'ultima bozza porta a 3.000.000 euro il limite annuale per la compensazione dei crediti ...ROMA, 14 MAG - Il contratto di espansione per l'accesso alla pensione fino a cinque anni in anticipo rispetto alla data della pensione di vecchiaia o anticipata "rischia il flop" perché troppo costoso ...“Non ci siano discriminazioni nei confronti delle scuole paritarie, come purtroppo è avvenuto con il decreto sostegni approvato la scorsa settimana. Il Governo Draghi ha dimostrato più volte di creder ...