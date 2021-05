Covid, nuova ordinanza del Ministro Speranza: entrerà in vigore dal 16 maggio (Di venerdì 14 maggio 2021) Covid, Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che riguarda i viaggi: ecco cosa entrerà in vigore a partire dal 16 maggio. L’emergenza Coronavirus continua ad essere attiva nonostante prosegua la campagna vaccinale. La variante indiana preoccupa e così nelle ultime settimane è entrato in vigore uno ‘stop’ all’ingresso in Italia L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 14 maggio 2021), Ildella Salute Robertoha firmato unache riguarda i viaggi: ecco cosaina partire dal 16. L’emergenza Coronavirus continua ad essere attiva nonostante prosegua la campagna vaccinale. La variante indiana preoccupa e così nelle ultime settimane è entrato inuno ‘stop’ all’ingresso in Italia L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE - Quando appare una malattia nuova si hanno molti timori, tra i quali la possibilità che l'uso di far… - marcodimaio : 4 anni fa la Francia sceglieva Emmanuel #Macron come suo presidente. In un momento in cui lo spirito anti europeo… - briciola2005an1 : RT @LaStampa: Su Science la lettera di 18 ricercatori sulle origini del Covid: “Cina e Oms hanno escluso l’incidente di laboratorio in modo… - HankHC91 : RT @lanavediteseoed: “Chiamare con il nome giusto una malattia permette di pensare ai casi precedenti. Dire che #Covid_19 era un virus scon… - lanavediteseoed : “Chiamare con il nome giusto una malattia permette di pensare ai casi precedenti. Dire che #Covid_19 era un virus s… -