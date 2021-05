**Arte: Matteo Civitali, in mostra due opere inedite a Lucca** (2) (Di venerdì 14 maggio 2021) (Adnkronos) - La presenza in mostra del "Vir Dolorum" in legno policromo che Matteo Civitali intagliò nel 1487 per l'oratorio della confraternita disciplinata di San Lorenzo ai Servi di Lucca risulta fondamentale per illustrare l'evoluzione stilistica del maestro lucchese e per evidenziare le lievi differenze che intercorrono tra il "Salvator Coronatus" di Santa Maria Corteorlandini e quello del 1487, di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, il quale palesa sicuramente più punti di contatto con l'opera lignea della fine del nono decennio del Quattrocento. L'inedita "Madonna col Bambino" sarà posta a confronto con due analoghi soggetti, provenienti rispettivamente dalla loggia della Corte dei Mercanti e dalla chiesa di Sant'Andrea in Pelleria, entrambi a Lucca. A dialogare con queste opere c'è un ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) (Adnkronos) - La presenza indel "Vir Dolorum" in legno policromo cheintagliò nel 1487 per l'oratorio della confraternita disciplinata di San Lorenzo ai Servi di Lucca risulta fondamentale per illustrare l'evoluzione stilistica del maestro lucchese e per evidenziare le lievi differenze che intercorrono tra il "Salvator Coronatus" di Santa Maria Corteorlandini e quello del 1487, di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, il quale palesa sicuramente più punti di contatto con l'opera lignea della fine del nono decennio del Quattrocento. L'inedita "Madonna col Bambino" sarà posta a confronto con due analoghi soggetti, provenienti rispettivamente dalla loggia della Corte dei Mercanti e dalla chiesa di Sant'Andrea in Pelleria, entrambi a Lucca. A dialogare con questec'è un ...

Ultime Notizie dalla rete : **Arte Matteo Boero si conferma al fianco delle principali mostre di Genova La retrospettiva, a cura di Matteo Fochessati. Una lettura complessiva della sua intensa e ... a cura di Anna Orlando con Archivio Raimondo Sirotti, da quella inaugurata lo scorso anno al Museo d'Arte ...

Villa Guinigi, in mostra due opere inedite di Matteo Civitali fotogallery Sono esposte al museo nazionale di Villa Guinigi le due opere inedite di Matteo Civitali, restituite alla città grazie alla scoperta di Valentino Anselmi, funzionario storico dell'arte alla soprintendenza per le Province di Lucca e Massa Carrara. Un progetto congiunto che ...

Matteo Montani. Nel rovescio della palpebra - Mostra - Bologna - OTTO Gallery Arte.it Ligabue, la figura ritrovata. 11 artisti contemporanei a confronto Con il trionfo del film Volevo nascondermi di Giorgio Diritti ai David di Donatello 2021, apre al pubblico con rinnovato entusiasmo la mostra Ligabue, la figura ritrovata. 11 artisti contemporanei a c ...

Villa Guinigi, in mostra due opere inedite di Matteo Civitali fotogallery Si tratta del 'Salvator Coronatus' e di una 'Madonna col bambino' restituite alla città grazie all'intuito dello storico dell'arte Valentino Anselmi ...

