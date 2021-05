Alberto Matano, durissimo contro la vittoria di Checco Zalone “a noi piace Laura Pausini …” (Di venerdì 14 maggio 2021) Alberto Matano si sta dimostrando un giornalista molto schietto e diretto che, quando c’è da elogiare lo fa con grande entusiasmo ma quando c’è da criticare non si esime dal farlo anche a costo di attirare su di sè qualche antipatia. E’ una persona vera e sincera e di questo bisogno assolutamente dargliene atto. A La vita in diretta Alberto Matano dichiara cosa pensa del David di Donatello a Checco Zalone Checco Zalone, con la sua canzone Immigrato ha vinto il David di Donatello per la Migliore canzone originale superando la grandissima Laura Pausini. I fans di Laura Pausini hanno, a gran voce, manifestato il proprio dissenso per questa vittoria. E non solo ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 14 maggio 2021)si sta dimostrando un giornalista molto schietto e diretto che, quando c’è da elogiare lo fa con grande entusiasmo ma quando c’è da criticare non si esime dal farlo anche a costo di attirare su di sè qualche antipatia. E’ una persona vera e sincera e di questo bisogno assolutamente dargliene atto. A La vita in direttadichiara cosa pensa del David di Donatello a, con la sua canzone Immigrato ha vinto il David di Donatello per la Migliore canzone originale superando la grandissima. I fans dihanno, a gran voce, manifestato il proprio dissenso per questa. E non solo ...

Advertising

fidanza69 : @davidemaggio ma come si permette alberto Matano di zittire Lucilla masucci durante il suo servizio? È inaccettabile - ams_kohaku : RT @sonolaferaz: HA CHIAMATO ALBERTO MATANO ED È ENTRATO FRANK IO MI STO SENTENDO MALE #unapezzadilundini - JakKekkosanMex : @frankmatano @valeriolundini Ma tu non sei Alberto Matano!?? - fedebeltrami : @Carboniopensan1 Alberto Matano. - MestaErrabunda : Ancora Pipitone a reti unificate. Matano, rai1: 'Tutta l'Italia chiede verità e giustizia per Piera Maggio'. No Alb… -