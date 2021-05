Valve potrebbe essere al lavoro su una console | una “Steam Machine | ma fatta bene” – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di giovedì 13 maggio 2021) Secondo un ex dipendentestarebbe lavorando a unaper, un progetto che sarebbe una sorta di “, ma”.. Se dal punto di vista del software la storia diè ricca di eccezionali traguardi e risultati (facciamo finta che Artifact non sia mai esistito?), la divisione hardware ha decisamente meno tacche sul suo cinturone. E non si può dire che non ci abbia provato. Negli anni abbiamo avutoLink,Controller e Index. Il progetto più ambizioso, però, è sicuramente quello delle. Si trattava di una serie di PC preassemblati che, … Notizie giochiRead More L'articolo...

parliamodivg : E noi potremmo tornare a godere #Valve #Newell #console -

Ultime Notizie dalla rete : Valve potrebbe

Due frasi che non lasciano trapelare in alcun modo qualeessere la direzione presa da, dal momento che allo stato attuale tutte le ipotesi sono sul piatto, quindi non è possibile ...Ora, mentre la domanda è stata formulata in riferimento a Steam (che è una piattaforma), è alquanto probabile che Newell si stesse riferendo invece a, come se quest'ultima pubblicherà titoli ...Non ci stupisce quindi che anche un colosso come Steam possa cominciare a guardare oltre al mercato del gaming su PC - d'altronde ci aveva già provato con le Steam Machine -, affacciandosi a quello an ...Steam è una piattaforma sviluppata da Valve Corporation divenuta il punto di riferimento del gaming su PC. La piattaforma mette le sue radici nel lontano 2003 ...