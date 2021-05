Uomini e Donne, anticipazioni del 13 maggio: la scelta di Massimiliano (VIDEO) (Di giovedì 13 maggio 2021) Quarto e penultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne Continua la programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Cosa accadrà nella puntata in onda oggi pomeriggio, giovedì 13 maggio 2021 alle 14:45 su Canale 5. Gli spoiler forniti da Il Vicolo delle News dicono che più L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 13 maggio 2021) Quarto e penultimo appuntamento settimanale diContinua la programmazione di, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Cosa accadrà nella puntata in onda oggi pomeriggio, giovedì 132021 alle 14:45 su Canale 5. Gli spoiler forniti da Il Vicolo delle News dicono che più L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

robertosaviano : Il ministro Lamorgese - in silenzio, senza indossare divise e senza clamore - ha completato l’opera di Minniti e… - Pontifex_it : Lo Spirito chiama anche oggi uomini e donne perché si mettano in cammino per andare incontro ai tanti che attendono… - MatteoRichetti : I costi che le donne devono sostenere per affrontare ogni mese il ciclo mestruale sono una disparità oggettiva, che… - BesenghiRoberto : RT @Pontifex_it: Lo Spirito chiama anche oggi uomini e donne perché si mettano in cammino per andare incontro ai tanti che attendono di con… - zazoomblog : Uomini e Donne Sabina rompe il silenzio sulla rottura tra lei e Claudio La versione dell’ex dama - #Uomini #Donne… -