Uomini e Donne, anticipazioni 13 maggio: oggi in onda la scelta di Massimiliano (Di giovedì 13 maggio 2021) La pausa estiva per Uomini e Donne si sta avvicinando a grandi passi e proprio per questo i tronisti stanno decidendo in questo periodo con chi continuare la propria relazione fuori dal dating show di Canale 5. La settimana della trasmissione di Maria De Filippi si è aperta con la scelta della tronista Samantha Curcio che ha deciso di uscire insieme ad Alessio Cennicola. Nel corso della puntata che andrà in onda oggi, giovedì 13 maggio 2021, come sempre a partire dalle ore 14.45 andrà in onda la scelta di un altro tronista. Massimiliano Mollicone infatti ha deciso qualche giorno fa con chi continuare la relazione fuori dal dating show. Nonostante le anticipazioni abbiano già rivelato con chi il ragazzo ha deciso di ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 13 maggio 2021) La pausa estiva persi sta avvicinando a grandi passi e proprio per questo i tronisti stanno decidendo in questo periodo con chi continuare la propria relazione fuori dal dating show di Canale 5. La settimana della trasmissione di Maria De Filippi si è aperta con ladella tronista Samantha Curcio che ha deciso di uscire insieme ad Alessio Cennicola. Nel corso della puntata che andrà in, giovedì 132021, come sempre a partire dalle ore 14.45 andrà inladi un altro tronista.Mollicone infatti ha deciso qualche giorno fa con chi continuare la relazione fuori dal dating show. Nonostante leabbiano già rivelato con chi il ragazzo ha deciso di ...

