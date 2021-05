«The Ellen DeGeneres Show» chiude. È la fine di un’era? (Di giovedì 13 maggio 2021) Ellen DeGeneres ha deciso di chiudere e nulla la scelta avrebbe a che vedere con le accuse che le sono state mosse nell’anno passato. La bionda, conduttrice dal 2003 di uno fra i talk diurni più amati della televisione statunitense, ha detto aver maturato la scelta dopo un’attenta riflessione. «Per quanto sia meraviglioso e divertente», ha spiegato all’Hollywood Reporter, «Questo show non è più una sfida». Troppo tempo, dunque, troppi giorni spesi a fingere risate, entusiasmo, ad imbarcarsi nelle interviste a personaggi più e meno strambi. Ellen DeGeneres avrebbe voglia di cambiare, e solo il moto spontaneo della sua anima d’artista avrebbe governato la sua decisione. La bionda, in un’intervista concessa al magazine americano, non ha voluto dare alcun peso al malcontento della propria squadra. Che, lo scorso anno, ha lamentato un duro taglio dei salari, per raccontare poi quanto «tossico» fosse l’ambiente di lavoro. L’Ellen DeGeneres Show, stando ad una parte dei suoi dipendenti, sarebbe stato un luogo pregno di razzismo, dove le micro-aggressioni e il bullismo sistematico avrebbero logorato la salute mentale di chi vi lavorava. Tre produttori sono stati licenziati, all’indomani delle accuse, ed Ellen DeGeneres ha voluto aprire la stagione 2020 con delle scuse personali. Tuttavia, il peso della riprova altrui si sarebbe esaurito lì, nell’apologia della padrona di casa. Leggi su vanityfair (Di giovedì 13 maggio 2021) Ellen DeGeneres ha deciso di chiudere e nulla la scelta avrebbe a che vedere con le accuse che le sono state mosse nell’anno passato. La bionda, conduttrice dal 2003 di uno fra i talk diurni più amati della televisione statunitense, ha detto aver maturato la scelta dopo un’attenta riflessione. «Per quanto sia meraviglioso e divertente», ha spiegato all’Hollywood Reporter, «Questo show non è più una sfida». Troppo tempo, dunque, troppi giorni spesi a fingere risate, entusiasmo, ad imbarcarsi nelle interviste a personaggi più e meno strambi. Ellen DeGeneres avrebbe voglia di cambiare, e solo il moto spontaneo della sua anima d’artista avrebbe governato la sua decisione. La bionda, in un’intervista concessa al magazine americano, non ha voluto dare alcun peso al malcontento della propria squadra. Che, lo scorso anno, ha lamentato un duro taglio dei salari, per raccontare poi quanto «tossico» fosse l’ambiente di lavoro. L’Ellen DeGeneres Show, stando ad una parte dei suoi dipendenti, sarebbe stato un luogo pregno di razzismo, dove le micro-aggressioni e il bullismo sistematico avrebbero logorato la salute mentale di chi vi lavorava. Tre produttori sono stati licenziati, all’indomani delle accuse, ed Ellen DeGeneres ha voluto aprire la stagione 2020 con delle scuse personali. Tuttavia, il peso della riprova altrui si sarebbe esaurito lì, nell’apologia della padrona di casa.

