Rino gaetano | a 40 anni dalla sua morte una raccolta inedita

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rino gaetano

Per ricordare i 40 anni dalla scomparsa diuscirà il 25 giugno la collezione "Istantanee e tabù". Sony music celebra così un grande cantautore italiano con una tracklist, diversa per ogni versione, contenente le canzoni più ...Come il fratello che non aveva, anche lui era figlio unico. Nel mucchio selvaggio dei cantautori, 'eletta schiera, che si vende alla sera per un po' di milioni' (Guccini dixit), era una pecora nera, ...'Istantanee e tabù', già disponibile in preorder, uscirà il 25 giugno in diversi formati. Racchiude i grandi successi dell’artista ma anche canzoni mai pubblicate ...'Istantanee e tabù', già disponibile in preorder, uscirà il 25 giugno in diversi formati. Racchiude i grandi successi dell’artista ma anche brani inediti.