Oleodotto Usa | Colonial pipeline cede e paga 5 milioni di “riscatto” agli hackers che hanno bloccato i sistemi operativi

(Di giovedì 13 maggio 2021) Contrariamente alle indiscrezione delle ultime ore, il gestore dell’statunitenseda un attacco informatico da venerdì scorso getta la spugna. Pagherà 5di dollari diper “liberare” i suoiinformatici e ripristinare le forniture di benzina e gasolio verso l’area Nord Est del paese. L’è stato colpito da un ransomware, vale a dire un software malevolo generalmente introdotto attraverso l’apertura di allegato di una semplice e- mail che blocca iinformatici finché non vieneto un, generalmente in bitcoin o altre valute digitali. L’attacco era stato rivendicato dall’organizzazione di criminali informatici Darkside, ...

Ultime Notizie dalla rete : Oleodotto Usa

Una mossa che segue l'attacco digitale al Colonial Pipeline, il più grande, da parte di hacker russi. Il decreto presidenziale stabilisce una serie di iniziative volte a dotare le ...E anche a livello internazionale sono ancora possibili ripercussioni L'Colonial è rientrato in funzione dopo cinque giorni di blocco causati da un attacco informatico. Ma è troppo presto ...Sulla scia dei recenti 'cyber-attacchi' subiti da alcune importanti infrastrutture statunitensi, tra cui un attacco ransomware che ha messo letteralmente in ginocchio la sua più importante rete di ole ...Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo per rafforzare le capacità federali nella cyber sicurezza e incoraggiare il miglioramento degli standard della sicurezza digitale nel settore privato, che è st ...