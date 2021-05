LIVE Sonego-Thiem 2-3, Internazionali Roma in DIRETTA: l’austriaco annulla chance di break e resta avanti nel primo set (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-TSITSIPAS (2° MATCH DALLE 10.00 E NON PRIMA DELLE 12.00) 3-3 Sonego piazza un altro diritto diagonale vincente dal centro del campo. 40-30 Altro scambio durissimo vinto dall’azzurro sulla diagonale di diritto. 30-30 Bravissimo Sonego con un gran rovescio lungolinea dopo aver vinto la diagonale. 15-30 DIRITTO PAZZESCO DI Thiem! Diagonale complicata da gestire per Sonego che viene passato. 15-15 Buona prima dell’azzurro. 0-15 Servizio e diritto a sventaglio di Sonego: colpo sul nastro. 2-3 Servizio e diritto a sventaglio dell’austriaco che si salva annullando tre palle break. AD-40 Servizio e diritto di ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-TSITSIPAS (2° MATCH DALLE 10.00 E NON PRIMA DELLE 12.00) 3-3piazza un altro diritto diagonale vincente dal centro del campo. 40-30 Altro scambio durissimo vinto dall’azzurro sulla diagonale di diritto. 30-30 Bravissimocon un gran rovescio lungolinea dopo aver vinto la diagonale. 15-30 DIRITTO PAZZESCO DI! Diagonale complicata da gestire perche viene passato. 15-15 Buona prima dell’azzurro. 0-15 Servizio e diritto a sventaglio di: colpo sul nastro. 2-3 Servizio e diritto a sventaglio delche si salvando tre palle. AD-40 Servizio e diritto di ...

