LIVE Giro d'Italia 2021, tappa di oggi in DIRETTA: velocità altissima in corsa! Bagarre tra i fuggitivi (Di giovedì 13 maggio 2021) LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d'Italia 14.03 E sale a 53? il gap tra Mollema-Bouchard e i battistrada. 14.02 Sale a 4'50" il ritardo del gruppo. 13.59 Nella prima ora di corsa sono stati affrontati 43,1 km. 13.56 Inseguono dunque Bauke Mollema (Trek-Segafredo) e Geoffrey Bouchard (AG2R Citroen Team). 13.53 Ricordiamo i nomi dei sei fuggitivi: Simone Ravanelli (Androni Giocattoli-Sidermec), Jimmy Janssens (Alpecin-Fenix), Gino Mäder (Bahrain – Victorious), Matej Mohori? (Bahrain – Victorious),Simon Guglielmi (Groupama – FDJ) e Dario Cataldo (Movistar Team). 13.50 Il gruppo si trova oramai a 3'38", mentre il margine tra battistrada e inseguitori è di 30?. 13.47 Mollema insiste nella sua azione! 13.44 27? è il margine tra la coppia formata da Mollema e Bouchard

