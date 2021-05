In Francia un sindaco condannato per stupro sta continuando a governare dal carcere (Di giovedì 13 maggio 2021) Per un ricorso su cui la Cassazione deve ancora esprimersi: lui è Georges Tron, sindaco della città di Draveil Leggi su ilpost (Di giovedì 13 maggio 2021) Per un ricorso su cui la Cassazione deve ancora esprimersi: lui è Georges Tron,della città di Draveil

