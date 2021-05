Gruppo Cap: al via patto collaborazione con Comune Milano per quartiere di via Rimini (Di giovedì 13 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 13 maggio 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : Gruppo Cap: al via patto collaborazione con Comune Milano per quartiere di via Rimini (3)... - TV7Benevento : Gruppo Cap: al via patto collaborazione con Comune Milano per quartiere di via Rimini (2)... - TV7Benevento : Gruppo Cap: al via patto collaborazione con Comune Milano per quartiere di via Rimini... - lorenteggio : PATTO TRA COMUNE, GRUPPO CAP E CITTADINI PER RIGENERARE VIA RIMINI - Italpress : Patto comune Milano, Gruppo Cap e cittadini per rigenerare via Rimini -