Festa abusiva per il compleanno di Lukaku: multati 4 nerazzurri (Di giovedì 13 maggio 2021) Piccola nota stonata nella serata dell'Inter dopo la vittoria contro la Roma: Lukaku, Perisic, Young ed Hakimi sono stati multati per una Festa abusiva Nota stonata nella serata dell'Inter dopo la vittoria contro la Roma. Come riporta Il Corriere della Sera, Romelo Lukaku, Achraf Hakimi, Ivan Perisic e Ashley Young si sono ritrovati ieri notte al "the Square Milano Duomo" per festeggiare il compleanno dell'attaccante belga. In totale sono state identificate 24 persone, tra cui il direttore del ristorante dell'hotel che ha organizzato l'evento. Il direttore e gli ospiti saranno, a vario titolo, sanzionati per la violazione della normativa sul contenimento del Covid – 19. I quattro nerazzurri hanno violato le norme sul coprifuoco e infatti sono stati sanzionati dai ...

