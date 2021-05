Cyberpunk 2077: il Geralt di The Witcher 3 aspetterà tutte le patch prima di giocarlo – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 13 maggio 2021) In una recente intervista, Doug Cockle, il Geralt di The Witcher 3, ha detto che non ha ancora giocato a Cyberpunk 2077 e aspetterà tutte le patch prima di farlo.. In una recente intervista, Doug Cockle, l’attore celebre per aver prestato la sua voce a Geralt, il protagonista di The Witcher 3, ha detto di essere molto legato a CD Projekt e ai suoi lavori. Tanto da non aver ancora giocato a Cyberpunk 2077, in modo da aspettare tutte le patch e sperimentare solo la visione finale del gioco di ruolo. “Non vedo l’ora di giocarci. Sono stato male per … Notizie giochi PC WindowsRead More L'articolo Cyberpunk 2077: il ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 13 maggio 2021) In una recente intervista, Doug Cockle, ildi The3, ha detto che non ha ancora giocato aledi farlo.. In una recente intervista, Doug Cockle, l’attore celebre per aver prestato la sua voce a, il protagonista di The3, ha detto di essere molto legato a CD Projekt e ai suoi lavori. Tanto da non aver ancora giocato a, in modo da aspettarelee sperimentare solo la visione finale del gioco di ruolo. “Non vedo l’ora di giocarci. Sono stato male per … Notizie giochi PC WindowsRead More L'articolo: il ...

Advertising

GamingToday4 : Cyberpunk 2077: il Geralt di The Witcher 3 aspetterà tutte le patch prima di giocarlo - LPNintendoITA : Cyberpunk 2077 (Blind) Con Devirò ITA [71] Adam Smasher È Un Avversario Ostico E Infame All'Arasaka - misteruplay2016 : Cyberpunk 2077 ha ancora molti problemi e perfino l’attore di Geralt di The Witcher aspetta le patch per giocare - zazoomblog : Cyberpunk 2077 ha ancora molti problemi e perfino lattore di Geralt di The Witcher aspetta le patch per giocare -… - Eurogamer_it : L'attore di Geralt di #TheWitcher aspetta le patch per giocare a #Cyberpunk2077. -