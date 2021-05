Chi è Giorgio Giacomelli | marito di Elisabetta Belloni

Leggi su dilei

(Di giovedì 13 maggio 2021) L’ambasciatriceè il nuovo capo dei servizi segreti italiani. La nomina del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) è arrivata dal presidente del Consiglio Mario Draghi in sostituzione del prefetto Gennaro Vecchione. Dal 2016 è stata segretario generale della Farnesina e lascia il posto a Ettore Sequi, capo di gabinetto del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. La diplomatica è stata sposata per tanti anni a, scomparso l’8 febbraio del 2017. Nato a Milano dal 25 gennaio del 1930, l’Ambasciatore di origini padovane è stato un grande diplomatico in Italia e nelle agenzie delle Nazioni Unite. Famoso il suo blitz in Congo per liberare missionari italiani in pericolo di vita.si è laureato in Giurisprudenza all’Università ...