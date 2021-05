We condemn Gaza rockets but moderation needed - Di Maio

(Di mercoledì 12 maggio 2021) ...said Wednesday "Italy reiterates its deep concern for the spiral of attacks and violence that is being generated in the Palestinian Occupied Territories and in Israel" and stressed that "now it ...

Advertising

matteo_dec : RT @tsmellony: Come volevasi dimostrare, Biden ha espresso il proprio sostegno a Israele. 'Gli Stati Uniti si rifiutano persino di condanna… - MrTramontmarco : RT @tsmellony: Come volevasi dimostrare, Biden ha espresso il proprio sostegno a Israele. 'Gli Stati Uniti si rifiutano persino di condanna… - lorenzB59 : RT @tsmellony: Come volevasi dimostrare, Biden ha espresso il proprio sostegno a Israele. 'Gli Stati Uniti si rifiutano persino di condanna… - Greenboy1974 : RT @tsmellony: Come volevasi dimostrare, Biden ha espresso il proprio sostegno a Israele. 'Gli Stati Uniti si rifiutano persino di condanna… - verd44766903 : RT @tsmellony: Come volevasi dimostrare, Biden ha espresso il proprio sostegno a Israele. 'Gli Stati Uniti si rifiutano persino di condanna… -

Ultime Notizie dalla rete : condemn Gaza

Repubblica.it

He said "we firmlythe launching of rockets from. I want to say this with great clarity: the indiscriminate launching of rockets is unacceptable in all circumstances ad must therefore ...He said "we firmlythe launching of rockets from. I want to say this with great clarity: the indiscriminate launching of rockets is unacceptable in all circumstances ad must therefore ...ROME, MAY 12 - Foreign Minister Luigi Di Maio said Wednesday "Italy reiterates its deep concern for the spiral of attacks and violence that is being generated in the Palestinian Occupied Territories a ...