Virginia Mihajlovic è incinta: l'annuncio e le lacrime di papà Sinisa (Di mercoledì 12 maggio 2021) News La figlia di Sinisa annuncia di essere in dolce attesa: la reazione dell'allenatore del Bologna che è stato sopraffatto dall'emozione Pubblicato su 12 Maggio 2021 Virginia Mihajlovic è incinta: la figlia di Sinisa ha annunciato la dolce notizia nelle scorse ore, attraverso un post su Instagram dove ha condiviso con i fan la lietissima novella. A festeggiare la gravidanza, sempre via social, è stata anche la sorella Viktorija, 24 anni, che ha immortalato il pancino della congiunta mentre le dà un tenero bacio. Naturalmente non ha potuto mancare una dedica al miele. "Che fantastica storia è la vita", la zuccherosa chiosa della primogenita di Sinisa. Emozionatissimo anche l'ex calciatore dell'Inter e della Lazio, oggi allenatore del Bologna: infatti l'atleta, che ...

