Stargate Timekeepers è un RTS in via di sviluppo ispirato all' omonima serie sci-fi

(Di mercoledì 12 maggio 2021) L'editore di videogiochi Slitherine ha annunciato ieri, durante una diretta su Twitch, loin corso di un nuovo videogioco ufficialeallasci-fie chiamato appuntosarà un videogiocoufficiale pubblicato dallo studio britannico Slitherine in collaborazione con MGM. Avrà la forma di un gioco di strategia in tempo reale (RTS). Attualmente non è stata data nessuna data di uscita, ma l'editore indica che il gioco sarà disponibile su PC. La storia diprenderà come punto di partenza la Battaglia dell'Antartico alla fine della Stagione 7 diSG-1, una battaglia che ha visto le ...

Stargate Timekeepers

