Sequestra uno scuolabus ma libera dopo poco i bimbi | le troppe domande lo avevano snervato

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Un uomo di 23 anni hato e dirottato uno, ma6 minuti lo ha fatto fermare per fare scendere i bambini. Perre un mezzo ci vogliono i nervi saldi e bisogna essere preparati ad ogni evenienza, specie se sul mezzo in questione c’è un’intera scolaresca che non capisce bene cosa sta accadendo e, come tipicamente fanno i bambini, comincia a farein maniera innocente. Uno stress ulteriore che Jovan Collazo, 23enne ex cadetto della caserma militare di Fort Jackson (South Carolina), non aveva calcolato e non è riuscito a sopportare. Secondo quanto riportato dai media britannici, l’uomo è salito a bordo di unocon una pistola in mano, l’ha puntata verso l’autista ed gli ha detto di cominciare a guidare. Jovan ha dirottato il ...