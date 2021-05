Regno Unito, effetto lockdown sul PIL. Corre produzione a marzo (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Teleborsa) – L’economia del Regno Unito ha scontato ancora, nel primo trimestre, gli effetti della pandemia di Covid-19 e del lockdown, registrando ancora una forte contrazione a causa del fermo di molte attività. PIL in caduta ma meno delle attese Il PIL del 1° trimestre ha quindi evidenziato un calo dell’1,5% su trimestre, dopo la crescita dell’1,3% registrata nei tre mesi precedenti. Il dato era ampiamente atteso ed anzi risulta leggermente superiore al -1,6% del consensus. La variazione tendenziale è indicata invece a -6,1%, in linea con le attese, dopo il -7,3% precedente. Bene la produzione a marzo La frenata è da attribuire soprattutto alla frenata dei servizi, mentre il settore industriale ha contenuto l’impatto dell’emergenza. Segnali positivi infatti arrivano dalla ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 12 maggio 2021) (Teleborsa) – L’economia delha scontato ancora, nel primo trimestre, gli effetti della pandemia di Covid-19 e del, registrando ancora una forte contrazione a causa del fermo di molte attività. PIL in caduta ma meno delle attese Il PIL del 1° trimestre ha quindi evidenziato un calo dell’1,5% su trimestre, dopo la crescita dell’1,3% registrata nei tre mesi precedenti. Il dato era ampiamente atteso ed anzi risulta leggermente superiore al -1,6% del consensus. La variazione tendenziale è indicata invece a -6,1%, in linea con le attese, dopo il -7,3% precedente. Bene laLa frenata è da attribuire soprattutto alla frenata dei servizi, mentre il settore industriale ha contenuto l’impatto dell’emergenza. Segnali positivi infatti arrivano dalla ...

