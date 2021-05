Pfizer, 21 giorni o 42 tra dosi? Locatelli: “Vaccino resta efficace” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un intervallo di 6 settimane -e non di 21 giorni- tra la prima e la seconda dose del Vaccino covid Pfizer non riduce l’efficacia. Il professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, si esprime così sulla strategia che prevede una distanza di 42 giorni tra le due dosi del farmaco. La Pfizer, anche nelle ultime ore, ha invece ribadito l’indicazione di somministrare la seconda dose a 21 giorni dalla prima. “Da medico rispondo in maniera molto chiara: l’intervallo tra la prima e la seconda somministrazione” di Vaccino anti-Covid a mRna “prolungato alla sesta settimana, quindi ai 42 giorni, non inficia minimamente l’efficacia dell’immunizzazione e ci permette di riuscire a somministrare molte più ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Un intervallo di 6 settimane -e non di 21- tra la prima e la seconda dose delcovidnon riduce l’efficacia. Il professor Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità, si esprime così sulla strategia che prevede una distanza di 42tra le duedel farmaco. La, anche nelle ultime ore, ha invece ribadito l’indicazione di somministrare la seconda dose a 21dalla prima. “Da medico rispondo in maniera molto chiara: l’intervallo tra la prima e la seconda somministrazione” dianti-Covid a mRna “prolungato alla sesta settimana, quindi ai 42, non inficia minimamente l’efficacia dell’immunizzazione e ci permette di riuscire a somministrare molte più ...

