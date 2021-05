Pescatori turchi prendono a sassate un peschereccio di Mazara del vallo

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Martedì undella flotta didel, il "Michele Giacalone", è stato assaltato da un altro motopesca turco mentre si trovava in acque internazionali, tra la Siria e laa, a 27 miglia dalle coste turche. "L'Unione Europea ci dica, una volta per tutte, dove dobbiamo andare a pescare. Siamo rovinati". Lo dice Luciano Giacalone, l'armatore.

Giovann34103837 : Sapete cosa hanno detto i politici dopo i turchi hanno sparato ai pescatori italiani? 'Ci vuole più Europa' Vaffan - donato95887497 : @luigidimaio @GannaFilippo @ItalyMFA @giroditalia @ITAtradeagency i libici sparano sui ns pescatori, i turchi abbor… - AmbaAradam : RT @IlPrimatoN: Presi a mitragliate dai libici e a pietrate dai turchi. Difendere i pescatori italiani - BEPPESARNO : ...E i libici ti tirano le pietre e i turchi ti tirano le pietre, ma i nostri pescatori dove devon andar a pescare?… - MattTMagistelli : @SouadSbai ho letto la notizia anche su agenzie internazionali. Il peschereccio italiano è stato oggetto di lancio… -

Giovanni Longoni per 'Libero quotidiano' Un nuovo attacco aiitaliani, questa volta ad opera deinelle acque del Mediterraneo orientale. A farne le spese è stata la nave 'Michele Giacalone', di Mazara del Vallo, speronata al largo delle ...Chi di dovere affronti la questione della sicurezza in mare per noi'. È l'appello di ... il 'Michele Giacalone' è stato assaltato con pietre lanciate da pescherecci. Il motopesca si ...PALERMO – Una delegazione di pescatori di Mazara del Vallo, accompagnati dall’assessore alla Pesca, Toni Scilla, è stata ricevuta ieri sera dal Presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè. Tra di loro an ...I pescatori italiani sono pronti a manifestazioni di protesta in segno di solidarietà ai colleghi siciliani che in questi giorni sono stati oggetto di attacchi da parte di pescherecci libici e turchi.