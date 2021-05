Meteo, ancora maltempo in Lombardia: allerta gialla in quattro regioni (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’Italia è ancora dentro la morsa della perturbazione atlantica che da domenica 9 maggio è penetrata nel Paese flagellando con piogge e temporali soprattutto il Nord Ovest: sono queste le principali previsioni Meteo di mercoledì 12 maggio dell’Aeronautica Militare, del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile e del Meteorologo Mario Giuliacci. Vediamo tutti i dettagli Partiamo dai dati presenti nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso la sera del 11 maggio e valido per tutta la giornata di oggi mercoledì 12 maggio. E’ attivo un avviso di Meteo avverso per piogge e temporali a cui si aggiunge un avviso di allerta arancione per rischio idrogeologico derivante dalla forte pioggia sulla Lombardia. allerta ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’Italia èdentro la morsa della perturbazione atlantica che da domenica 9 maggio è penetrata nel Paese flagellando con piogge e temporali soprattutto il Nord Ovest: sono queste le principali previsionidi mercoledì 12 maggio dell’Aeronautica Militare, del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile e delrologo Mario Giuliacci. Vediamo tutti i dettagli Partiamo dai dati presenti nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso la sera del 11 maggio e valido per tutta la giornata di oggi mercoledì 12 maggio. E’ attivo un avviso diavverso per piogge e temporali a cui si aggiunge un avviso diarancione per rischio idrogeologico derivante dalla forte pioggia sulla...

karda70 : #Meteo, ancora #maltempo con #allertaarancione in #Lombardia #allertagialla in altre quattro regioni #allertameteo… - InMeteo : Meteo: si allontana la perturbazione ma ancora occasioni di maltempo oggi - infoitinterno : Meteo, 12 maggio ancora instabile su alcuni settori del Paese - MeteoNonnaRoma : Me dòleno le ginocchia, a nonna! Se sta pe' annuvolà! Nun piove ancora, ma portate l'ombrello che nun se sa mai, a nonna! #meteo #roma - brogifra : @ConteAlmaviva @GiorgioCMascion Ieri mattina, uscendo di casa, ho visto il tempo e ho capito che ci sarebbe stata u… -