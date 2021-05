McLaren-Seidl | in qualifica il team deve migliorare

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Ilnel Gp di Spagna ha avuto dei problemi nelle qualifiche e per questo è d’obbligo cercare di migliorarsi per battere gli avversari. Ilprincipal dellaha chiarito e riconosciuto che esiste un divario che va colmato grazie a prestazioni più incisive e lucide. La gara va saputa gestire senza strafare ma nemmeno senza dare troppo per scontato quello che succede all’interno della corsa. Masi: “Bisogna trovare equilibrio”: che cosa è successo? Ilprincipal Andreasha riconosciuto che per battere la Ferrari che in classifica ha un divario di 5 punti dalla Casa inglese bisogna fare meglio rispetto a quanto visto a Barcellona dove Daniel Ricciardo è giunto quinto e lontano ...