Maria Marotta: 'Esperienza nella storia ma poi non deve fare più notizia' (Di mercoledì 12 maggio 2021) Maria Marotta , in occasione della sfida tra Reggina e Frosinone , è stata il primo arbitro donna a dirigere una partita di Serie B . La 37enne campana lavora anche all'estero come arbitro ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 12 maggio 2021), in occasione della sfida tra Reggina e Frosinone , è stata il primo arbitro donna a dirigere una partita di Serie B . La 37enne campana lavora anche all'estero come arbitro ...

Advertising

FIGCfemminile : Tutto il mondo del calcio femminile italiano rivolge un grande in bocca al lupo a Maria #Marotta, prima arbitra a d… - SkySport : Maria Marotta è il primo arbitro donna in Serie B: dirigerà Reggina-Frosinone - CB_Ignoranza : Reggina-Frosinone sarà diretta da Maria Marotta della sezione di Sapri: sarà il primo arbitro donna di sempre per i… - sportli26181512 : Maria Marotta: 'Esperienza nella storia ma poi non deve fare più notizia': In occasione della sfida tra Reggina e F… - sportal_it : Maria Marotta fa la storia, ma avverte: 'Non deve più fare notizia' -