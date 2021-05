Letta dice che con Gualtieri Roma può rinascere, Calenda potrebbe appoggiarlo al secondo turno (Di mercoledì 12 maggio 2021) Enrico Letta, segretario del Pd, domenica ha indicato Roberto Gualtieri come candidato a sindaco di Roma nelle prossime amministrative di ottobre. L’ex ministro dell’Economia parteciperà alle primarie di giugno del centrosinistra. Eppure, per puntare al Campidoglio, c’era anche l’opzione forte di Nicola Zingaretti. «Il ragionamento fatto con Nicola Zingaretti è stato che il suo impegno per la Capitale non poteva sconvolgere la giunta regionale, impegnata nella missione di portare a termine la campagna vaccinale», spiega Letta in un’intervista al Messaggero. «Lui ha condiviso, ed è stata una dimostrazione di unità del Pd, che viene rappresentato invece come il partito delle divisioni: abbiamo giocato come una squadra». Eppure, avrebbero influito sulla scelta anche le minacce di far cadere la giunta avanzate da esponenti ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 12 maggio 2021) Enrico, segretario del Pd, domenica ha indicato Robertocome candidato a sindaco dinelle prossime amministrative di ottobre. L’ex ministro dell’Economia parteciperà alle primarie di giugno del centrosinistra. Eppure, per puntare al Campidoglio, c’era anche l’opzione forte di Nicola Zingaretti. «Il ragionamento fatto con Nicola Zingaretti è stato che il suo impegno per la Capitale non poteva sconvolgere la giunta regionale, impegnata nella missione di portare a termine la campagna vaccinale», spiegain un’intervista al Messaggero. «Lui ha condiviso, ed è stata una dimostrazione di unità del Pd, che viene rappresentato invece come il partito delle divisioni: abbiamo giocato come una squadra». Eppure, avrebbero influito sulla scelta anche le minacce di far cadere la giunta avanzate da esponenti ...

Advertising

bobogiac : Il fatto che Enrico Letta consideri il #referendum come un modo di “buttare la palla in tribuna” la dice lunga sull… - Tg3web : Contagi in calo, vaccini in corsa e industria del turismo pronta a tornare in pista. 'Bene riaprire, ma in sicurezz… - grandi41 : RT @BimbiMeb: Scanzi che chiede a Letta di ridimensionare i renziani del PD. Conte che intima a Renzi di rendere conto dell’incontro all’au… - YesIKnowMyWay65 : certo che #Letta che per le primarie a #Bologna sponsorizza apertamente #Lepore e non si mantiene neutro non rispet… - AlvisiConci : RT @BimbiMeb: Scanzi che chiede a Letta di ridimensionare i renziani del PD. Conte che intima a Renzi di rendere conto dell’incontro all’au… -