**Lega: Salvini e delegazione governo incontrano dirigenti partito** (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Il segretario, Matteo Salvini, ha incontrato i dirigenti della Lega a partire dai responsabili dei dipartimenti. Presenti anche i tre ministri Giancarlo Giorgetti, Massimo Garavaglia, Erika Stefani, il viceministro Alessandro Morelli, i capigruppo e i sottosegretari. Salvini, riferisce una nota, ha fatto il punto della situazione politica a partire da riaperture, infrastrutture, immigrazione, indennizzi alle attività chiuse. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Il segretario, Matteo, ha incontrato idella Lega a partire dai responsabili dei dipartimenti. Presenti anche i tre ministri Giancarlo Giorgetti, Massimo Garavaglia, Erika Stefani, il viceministro Alessandro Morelli, i capigruppo e i sottosegretari., riferisce una nota, ha fatto il punto della situazione politica a partire da riaperture, infrastrutture, immigrazione, indennizzi alle attività chiuse.

Advertising

LegaSalvini : LEGA, ALTRE 70 ADESIONI IN CAMPANIA: SALVINI GONFIA IL PETTO E PUNTA SU NAPOLI IL LEADER: «CON NOI SINDACI E AMMINI… - LegaSalvini : #Salvini: 'La posizione della Lega è riaprire con buonsenso, per tutelare il diritto al lavoro di giorno e di sera'. - LegaSalvini : TV > Rete 4 | Matteo Salvini, Leader della Lega - Senatore > MARTEDÌ 11 MAGGIO | ore 22:10 | 'Fuori dal coro' | Has… - PierantoniFabio : RT @francesco088661: @BPerbacco Giusto ! Però, Martello si scaglia contro Salvini, la Lega e il Centrodestra spesso e molto volentieri, aff… - SorryNs : RT @tiecolino: Intanto però la Lega sta emendando per l'obbligo Ora i casi sono 2 O Salvini non conta un cazzo O vi prende per il culo http… -