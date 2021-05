Inter vince, Conte ancora in silenzio (Di mercoledì 12 maggio 2021) ancora in silenzio: il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, dopo che la conferenza della vigilia della sfida contro la Roma era stata annullata, non si presenta ai microfoni ed è il vice Stellini a ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 12 maggio 2021)in: il tecnico dell', Antonio, dopo che la conferenza della vigilia della sfida contro la Roma era stata annullata, non si presenta ai microfoni ed è il vice Stellini a ...

Atalanta e Milan volano verso la Champions, la Juve vince ma non basta. Genoa e Fiorentina in salvo. Al Cagliari manca un punto L'Inter gioca in scioltezza ma i meccanismi solo oliati e passa prima con Brozovic e poi con Vecino per le solite amnesie difensive. Dzeko trova l'assist per il 2 - 1 di Mkhytarian che riapre i ...

L'Inter vince ancora: 3-1 contro la Roma QUOTIDIANO NAZIONALE Roma, ancora senza vittoria in uno scontro diretto: resta solo il derby Sono 30 i punti che separano l'Inter dalla Roma. Questo per dire che non c'è da meravigliarsi per il risultato del Meazza. 3-1 per i neo campioni d'Italia, punteggio ...

Inter: clamoroso scontro tra Antonio Conte e Lautaro Martinez Momenti di grande nervosismo in campo tra Antonio Conte e Lautaro Martinez durante la partita di campionato tra Inter e Roma. Nonostante lo scudetto già vinto e la vittoria ormai ottenuta sui gialloro ...

