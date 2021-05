Iachini: “Partita tesa in cui non abbiamo concesso nulla. Salute a rischio? La Fiorentina non è come le altre” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il pari a reti bianche sul campo del Cagliari: “Siamo venuti qui, come sempre, per fare tre punti. Davanti avevamo un avversario di qualità che si giocava punti importanti: ne è venuta fuori una Partita tesa, tattica. abbiamo sbagliato un po’ troppo a costruire, credo per la tensione dello scontro diretto. abbiamo sbagliato sul piano tecnico, ma su atteggiamento, mentalità e concentrazione non abbiamo concesso nulla per 95 minuti. Volevamo fare di più ma pazienza, capisco pathos e importanza della gara: è un passo avanti, diamo continuità al fatto di non aver preso gol. Non dimentichiamoci che si gioca ogni tre giorni e in ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 12 maggio 2021) Beppe, allenatore della, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il pari a reti bianche sul campo del Cagliari: “Siamo venuti qui,sempre, per fare tre punti. Davanti avevamo un avversario di qualità che si giocava punti importanti: ne è venuta fuori una, tattica.sbagliato un po’ troppo a costruire, credo per la tensione dello scontro diretto.sbagliato sul piano tecnico, ma su atteggiamento, mentalità e concentrazione nonper 95 minuti. Volevamo fare di più ma pazienza, capisco pathos e importanza della gara: è un passo avanti, diamo continuità al fatto di non aver preso gol. Non dimentichiamoci che si gioca ogni tre giorni e in ...

