Hanno aperto un AirTag e lo hanno hackerato

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Fa una certa impressione vedere il prodotto in tendenza del momento, ovvero i nuovidi Apple (che permettono al cliente di collegare questo dispositivo a un oggetto per evitare di smarrirlo), hackerati. Fa ancora più impressione se il video con alcune delle istruzioni per compiere questi passaggi sia finito su internet, pubblicato da un IT security researcher che realizza questi video con una mission precisa: applicare il concetto di reverse engineering per evidenziare eventuali falle. LEGGI ANCHE > L’attacco ransomware da 50 milioni di dollari dei russi a Applehackerati, come è stato possibile Il video è stato pubblicato dall’account Stacksmashing. Quest’ultimo è intervenuto fisicamente sul dispositivo, aprendolo e modificando alcuni elementi del dispositivo di controllo che si trova all’interno dell’accessorio di Apple. Poi, dopo ...

Se tra la musica colta e quella commerciale "non ci fosse stato il cinema, che mi ha dato la possibilità di sperimentare, non avrei scritto musica". (ANSA) ...Nuovo Hub vaccinale Scicli: 218 vaccinati in 3 ore. Il nuovo hub vaccinale aperto oggi in contrada Zagarone a Scicli. Il numero da chiamare per essere accompagnati per il vaccino ...