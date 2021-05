Gesesa, lavori conclusi: si torna alla normalità, qualche problema a Pacevecchia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGesesa comunica i lavori previsti sulla condotta di adduzione Torano-Biferno sono stati regolarmente eseguiti. La Regione Campania ha comunicato la conclusione delle attività delle 16 squadre impegnate. Anche le squadre operative di Gesesa hanno concluso tutti gli interventi programmati sulla rete cittadina e al momento restano impegnate sul campo per garantire tutte le manovre necessarie per il regolare ripristino dell’erogazione idrica, secondo il programma prestabilito, nella città di Benevento e negli altri comuni interessati dall’interruzione di quest’oggi. Inoltre, Gesesa comunica che, come era stato già preannunciato nei comunicati precedenti, si stanno verificando problemi di pressione nella parte alta della zona Pacevecchia, che si confida ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutocomunica iprevisti sulla condotta di adduzione Torano-Biferno sono stati regolarmente eseguiti. La Regione Campania ha comunicato laone delle attività delle 16 squadre impegnate. Anche le squadre operative dihanno concluso tutti gli interventi programmati sulla rete cittadina e al momento restano impegnate sul campo per garantire tutte le manovre necessarie per il regolare ripristino dell’erogazione idrica, secondo il programma prestabilito, nella città di Benevento e negli altri comuni interessati dall’interruzione di quest’oggi. Inoltre,comunica che, come era stato già preannunciato nei comunicati precedenti, si stanno verificando problemi di pressione nella parte alta della zona, che si confida ...

Gesesa, aggiornamento sui lavori di oggi sulla condotta idrica Riceviamo e pubblichiamo bollettino GESESA, aggiornamento delle ore 13.00, interruzione idrica in corso, per aumento portata Biferno. GESESA comunica che i lavori svolti delle 16 squadre lungo tutta la rete di adduzione del Torano Biferno continuano senza interruzioni come da programma. È confermata al momento la chiusura dell'...

Lavori sulla conduttura idrica: da questa mattina a lavoro 16 squadre sul tratto Curti - Benevento Gesesa sta monitorando, da ieri sera, costantemente la situazione al fine di predisporre eventuali ulteriori interventi di stabilizzazione e di equilibrio della rete di distribuzione, ovvero di ...

L'ultimo aggiornamento di Gesesa: i lavori sono stati eseguiti GESESA comunica i lavori previsti sulla condotta di adduzione Torano-Biferno sono stati regolarmente eseguiti. La Regione Campania ha comunicato la conclusione delle attività delle 16 squadre impegnat ...

L'ultimo aggiornamento di Gesesa: i lavori sono stati eseguiti GESESA ha reso noto che "i lavori previsti sulla condotta di adduzione Torano-Biferno sono stati regolarmente eseguiti. La Regione Campania ha comunicato la conclusione delle attività delle 16 squadre ...

