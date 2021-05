Foggia, vuole la separazione da moglie perché non lava e non cucina (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Mia moglie non lava e non cucina: chiedo il divorzio”. Una barzelletta? No, una notizia vera che arriva da Foggia dove il giudice civile Paolo Rizzi - nella sentenza del 5 maggio 2021 - ha dato torto al marito per mancanza di prove e fatto chiarezza rispetto alle accuse. Nessuno poteva dimostrare quanto sostenuto dall’uomo, cioè che i litigi nella coppia avvenivano perché la moglie “non si prendeva cura di lui”, più precisamente non cucinava, non lavava e non stirava i suoi vestiti. Dunque, non avrebbe collaborato all’interesse e benessere della famiglia. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Mianone non: chiedo il divorzio”. Una barzelletta? No, una notizia vera che arriva dadove il giudice civile Paolo Rizzi - nella sentenza del 5 maggio 2021 - ha dato torto al marito per mancanza di prove e fatto chiarezza rispetto alle accuse. Nessuno poteva dimostrare quanto sostenuto dall’uomo, cioè che i litigi nella coppia avvenivanola“non si prendeva cura di lui”, più precisamente nonva, nonva e non stirava i suoi vestiti. Dunque, non avrebbe collaborato all’interesse e benessere della famiglia.

Advertising

NoiNotizie : #Foggia: vuole la separazione dalla moglie che non cucina, non lava né stira. Il giudice gli dà torto. #Bari: va co… - pvittorio81 : Qualcuno vuole condannare #Foggia per i modi ma nessuno pensa allo stato d'animo di chi sta lottando con tutte le p… - nappi1999 : RT @radiopuntonuovo: ???? #Foggia, il padre: 'Non è possibile che un arbitro torni sulle proprie decisioni, per ragioni inesistenti. Il fallo… - TeleAppula : Potenza vuole essere “la porta d - Chiariello_CS : RT @radiopuntonuovo: ???? #Foggia, il padre: 'Non è possibile che un arbitro torni sulle proprie decisioni, per ragioni inesistenti. Il fallo… -