Ferguson: “Non capisco perché gli allenatori prendano appunti» (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sir Alex Ferguson è i cantieri navali spettrali di Glasgow, la gioventù ribelle a Govan, il dolore e il settarismo che ha vissuto ai Rangers, il fuoco e la trasformazione che ha generato ad Aberdeen, quattro anni di insulti e la gloria duratura dei suoi 27 anni al Manchester United. Suo figlio, Jason, ha realizzato un bellissimo documentario sulla sua vita, partendo dal 5 maggio 2018, il giorno in cui una emorragia celebrale se lo stava portando via e per un po’ Ferguson rischiò di perdere memoria e voce. Il Guardian lo ha intervistato senza poter parlare, vietato per clausola contrattuale, del Manchester United attuale, della famiglia Glazer e della Superlega. Ma Ferguson parla di tanto altro, ridipingendo il calcio inglese d’una volta e quel modo di intendere il mestiere – durissimo – che l’ha trasformato in leggenda. “Come ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sir Alexè i cantieri navali spettrali di Glasgow, la gioventù ribelle a Govan, il dolore e il settarismo che ha vissuto ai Rangers, il fuoco e la trasformazione che ha generato ad Aberdeen, quattro anni di insulti e la gloria duratura dei suoi 27 anni al Manchester United. Suo figlio, Jason, ha realizzato un bellissimo documentario sulla sua vita, partendo dal 5 maggio 2018, il giorno in cui una emorragia celebrale se lo stava portando via e per un po’rischiò di perdere memoria e voce. Il Guardian lo ha intervistato senza poter parlare, vietato per clausola contrattuale, del Manchester United attuale, della famiglia Glazer e della Superlega. Maparla di tanto altro, ridipingendo il calcio inglese d’una volta e quel modo di intendere il mestiere – durissimo – che l’ha trasformato in leggenda. “Come ...

Advertising

napolista : #Ferguson: “Non capisco perché gli allenatori prendano appunti» - simzed : @calcioinglese Paragone che non regge nemmeno per sbaglio. Tra l’altro dei 22 anni passati da Wenger metà li ha usa… - diego_tvl : @pacoxx122 @FerraraLiberato Quindi o sei Ferguson o non puoi allenare ? ?? O sei il miglior allenatore al mondo o no… - kospeti : @RiccardoPennisi non c’è dubbio,su questo alcun passi di Niall Ferguson (The Square and the Tower),fenomeno già avv… - pacoxx122 : @diego_tvl @FerraraLiberato teniamo l erede di ferguson ed non lo sappiamo...... lo cercano i club piu importanti a… -