Dayane Mello ritrova l’amore, chi è il misterioso Andrea (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’ex finalista del GFVip, Dayane Mello, è stata paparazzata su uno yacht insieme ad Andrea, un giovane imprenditore italiano. E’ ciò che riporta il settimanale “Chi”, al quale la modella ha rilasciato una breve dichiarazione. Weekend d’amore per la modella Dayane Mello E’ su uno yacht da capogiro che il giovane imprenditore casertano, Andrea, ha conquistato il cuore di Dayane Mello, ex concorrente della scorsa edizione del GFViP e modella. La ragazza qualche giorno fa era stata vista in compagnia del suo ex ragazzo, Mario Balotelli, i fans della coppia hanno subito pensato ad un ritorno di fiamma. Ma così non è stato. “Questa mini vacanza è la mia fuga dalla realtà. Il futuro non lo conosco. Non so dire oggi se ho trovato la persona giusta, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’ex finalista del GFVip,, è stata paparazzata su uno yacht insieme ad, un giovane imprenditore italiano. E’ ciò che riporta il settimanale “Chi”, al quale la modella ha rilasciato una breve dichiarazione. Weekend d’amore per la modellaE’ su uno yacht da capogiro che il giovane imprenditore casertano,, ha conquistato il cuore di, ex concorrente della scorsa edizione del GFViP e modella. La ragazza qualche giorno fa era stata vista in compagnia del suo ex ragazzo, Mario Balotelli, i fans della coppia hanno subito pensato ad un ritorno di fiamma. Ma così non è stato. “Questa mini vacanza è la mia fuga dalla realtà. Il futuro non lo conosco. Non so dire oggi se ho trovato la persona giusta, ...

