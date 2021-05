Cragno | “Vogliamo salvarci oggi Due settimane fa sembrava impossibile La svolta con il Parma”

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Intervistato da Dazn, il portiere del Cagliari, Alessio, ha parlato a pochi minuti dalla gara con la Fiorentina. Queste le sue parole: “Per noi è una partita fondamentale, fare risultato pieno potrebbe significare avere la salvezza matematica già in questo turno e sarebbe incredibile: rispetto a come eravamo messi 15 giorni sarebbe una grande soddisfazione,quasi. Abbiamo trovato energie mentali e fisiche per crederci. La gara con ilè stata lacertamente. Quello che ci siamo detti rimane nello spogliatoio, ma la partita è da dentro o fuori”. Foto: Twitter Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

QUI CAGLIARI - Semplici dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3 - 5 - 2 con Cragno in porta, ... Ma è solo un'illusione: al 16° fesseria di Ceppitelli e Lapadula, solo soletto, buca Cragno con un ... Rap, rock o come lo vogliamo chiamare. Il rigore improvvisamente svanisce e tocca ringraziare il ...