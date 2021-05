Covid | muore il ciclista Cristopher Mansilla | “Mi indurranno in coma” | il suo ultimo straziante post

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Lutto nel mondo del ciclismo:pera soli 30 anni, parole da brividi nel suosu Facebook. Una trombosi polmonare scaturita dalche non gli ha lasciato scampo: è morto così, ad appena 30 anni, ilcileno. Alle sue spalle una carriera sportiva eccellente, fatta L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

SkyTG24 : #Covid India, muore a 35 anni l’attore Rahul Vohra: il video denuncia sulle cure ricevute - fanpage : 'Se avessi un trattamento migliore potrei essere salvato' - Avvenire_Nei : Muore di Covid missionario trentino in Etiopia - marcoebenedetto : @myrtamerlino arriveremo all'immortalità (si muore solo di covid) ?????????????? - TruppenStrunz : Vaccino. Ci sono delle situazioni verificatesi, gravi e impressionanti, tra 20 e 50 anni di sesso femminile. Questo… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid muore

iLMeteo.it

a 35 anni die poco prima lascia un video di denuncia su Instagram: è successo all'attore indiano Rahul Vohra , deceduto nell'ospedale di Nuova Delhi dove era ricoverato dall'inizio di ...Una vita troppo giovane stroncata dal- 19, il temibile virus che in questo anno e mezzo ha messo in ginocchio l'intero pianeta. I messaggi di cordoglio La morte del giovane ciclista ha colpito ...Un portale web per raccontare la città attraverso la cultura, dal teatro alle esposizioni temporanee, dalle collezioni museali alla danza, al cinema, ai festival e tutti quegli appuntamenti culturali ...Dati ancora incoraggianti sull'evoluzione quotidiana dell'epidemia di covid-19. 64 tamponi risultati positivi nella provincia di Forlì-Cesena, di cui 38 ...