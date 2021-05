Centrodestra, vertice positivo Da FdI ok a Albertini e Bertolaso (Di mercoledì 12 maggio 2021) "Clima ottimo". "Clima molto buono". Sono le 17 e 30 e la tanto attesa riunione tra i responsabili enti locali dei partiti del Centrodestra è appena terminata quando fonti presinti al summit di due diverse forze politiche danno la stessa lettura del vertice sul nodo delle candidature alle prossime elezioni comunali di ottobre. Dopo settimane di imcomprensioni e liti... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 12 maggio 2021) "Clima ottimo". "Clima molto buono". Sono le 17 e 30 e la tanto attesa riunione tra i responsabili enti locali dei partiti delè appena terminata quando fonti presinti al summit di due diverse forze politiche danno la stessa lettura delsul nodo delle candidature alle prossime elezioni comunali di ottobre. Dopo settimane di imcomprensioni e liti... Segui su affaritaliani.it

