Cagliari-Fiorentina | Dragowski non ce la fa | infortunio e sostituzione

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Laperde Bart?omiej Dr?gowski. L’estremo difensore polacco è stato costretto ad uscire all’intervallo a causa di un problema muscolare accusato dopo un’uscita alta. Un problema che sembra riguardare la coscia destra e che ha spinto la panchina a procedere con unaobbligata per non rischiare di aggravare le condizioni del portiere che ha stretto i denti ed è rimasto in campo fino al duplice fischio. Poi il cambio con Terracciano, nella giornata di domani saranno effettuati gli esami strumentali. SportFace.

Advertising

67calino : RT @acffiorentina: ???| Inizia la ripresa Cagliari ?? Fiorentina 0??-0?? #ForzaViola ?? #Fiorentina #CagliariFiorentina #CAGvFIO - Fantacalciok : Cagliari – Fiorentina 0-0: cronaca diretta live, risultato in tempo reale - AlguerIT : CAGLIARI CalcioLive: Cagliari-Fiorentina 0-0 al 15´ - Toluu_Og : Cagliari and Fiorentina ?? - DiegoASR86 : Cagliari - Fiorentina pastettone vecchio stampo. -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Fiorentina

0 - 0 LIVE(4 - 4 - 1 - 1): Cragno; Zappa (46' Carboni), Ceppitelli, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Duncan, Joao Pedro; Nainggolan; Pavoletti. All. Semplici ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0 - 0 18:30 Mariani ...Non è successo nulla nel primo tempo di Cagliari-Fiorentina, con le due squadre piuttosto contratte, che si sono studiate. Tra le fila della Viola non rientrerà in campo il ...Prosegue la Serie A con gli incontri della trentaseiesima giornata. Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE il tabellino della partite in programma, fornendo ...