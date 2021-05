AstraZeneca | stop definitivo in Norvegia Sospeso J&J

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 12 maggio 2021) (Adnkronos) – Larinuncia al vaccino anti covid die sospende quello di Johnson & Johnson. Il primo ministro Erna Solberg ha annunciato la rinuncia definitiva all’uso dinella sua campagna vaccinale contro il coronavirus sulla base delle raccomandazioni degli esperti dell’Istituto norvegese di pubblica salute (Fhi), favorevoli ad escludere dalla campagna il prodotto anglo-svedese e anche quello di Johnson&Johnson a causa di rari gravi effetti collaterali. Lahal’uso dil’11 marzo in via precauzionale, dopo che 138.000 persone avevano ricevuto una prima dose. Per quanto riguarda Johnson & Johnson, l’uso rimanema il prodotto non è stato al momento escluso dalla campagna ...