Arrivano i vaccini, riaprono i grandi hub dell'Asl Napoli 1 (Di mercoledì 12 maggio 2021) 'Non abbiamo avuto ancora comunicazioni ufficiale - ammette la Cimmino - per questo motivo, per coloro che hanno ricevuto la prima dose prima della delibera che permetteva l'allungamento dei tempi, ...

paulit : @DM_Deluca @lageloni Se non arrivano i vaccini, diranno che basta un vaccinato per famiglia. - Lord_Vltor : RT @MinutemanItaly: Quindi vaccini a vita? Chiedo per un amico, sia mai che mi arrivano i ROS a casa - infoiteconomia : Vaccini: Sicilia sempre ultima, arrivano 160.000 dosi Pfizer - drewmilan39 : @repubblica Si, ma i vaccini arrivano? Perché se vuole aprire anche ai 40enni deve far arrivare almeno 10 milioni di dosi in una settimana - badicea : RT @MinutemanItaly: Quindi vaccini a vita? Chiedo per un amico, sia mai che mi arrivano i ROS a casa -