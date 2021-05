(Di martedì 11 maggio 2021) Milano, 11 mag. - (Adnkronos) - "". Così il presidente del Napoli Aurelio Deal termine della riunione tenuta quest'oggi a Milano in merito al tematra i venti club di Serie A.

Advertising

TV7Benevento : Superlega: De Laurentiis, 'aria buonissima, arcobaleno'... - FinallySisa : RT @MGuardasole: 'Aria buonissima. Arcobaleno'. Con questa battuta, all'uscita dalla riunione di Lega, il presidente del Napoli Aurelio De… - CalcioNapoli24 : RT @MGuardasole: 'Aria buonissima. Arcobaleno'. Con questa battuta, all'uscita dalla riunione di Lega, il presidente del Napoli Aurelio De… - MGuardasole : 'Aria buonissima. Arcobaleno'. Con questa battuta, all'uscita dalla riunione di Lega, il presidente del Napoli Aur… - MarekNapoli : RT @100x100Napoli: Superlega, così De Laurentiis: “”Aria buonissima. Arcobaleno” -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Laurentiis

...Napoli Aurelio De. Andrea Agnelli , uno dei primi ad arrivare, ha lasciato Palazzo Parigi prima che la riunione iniziasse. Sul tavolo non solo le conseguenze degli eventi della,...Al termine della riunione di Lega il presidente del Napoli Aurelio Dee il dirigete dell'Inter Marotta, hanno lanciato segnali di distensione sull'argomento. De: 'Aria buonissima. Arcobaleno' . Giuseppe Marotta: ' 'Il discorsoè stato archiviato. Tutti i partecipanti hanno espresso la volontà di mettersi a disposizione per ...Tra i temi all’ordine del giorno anche il discorso Superlega che, stando a quanto affermato dall ... A conferma di ciò anche il commento del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, all’uscita ...Milano, 11 mag. – (Adnkronos) – “Aria buonissima. Arcobaleno”. Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis al termine della riunione tenuta quest’oggi a Milano in merito al tema Superlega tra ...