Si lavora ad un meccanismo per rendere più difficile il passaggio in fascia arancione (Di martedì 11 maggio 2021) La soluzione più semplice sarebbe riportare l’Italia all’estate 2020 con restrizioni allentate e naturalmente qualche accortezza in più. Ma i chiusuristi nel Governo non mollano, fanno di tutto per tenere gli italiani in perenne stato depressivo! Qualche piccolo spiraglio potrebbe arrivare dalla revisione dei parametri per “rinchiudere gli italiani in casa”. Infatti il portavoce del Cts, Silvio Brusaferro, sta lavorando alla revisione dei parametri insieme ai tecnici delle Regioni. Queste ultime (in maggioranza in mano alla Lega di Matteo Salvini e quindi alla parte ottimista dell’Italia) temono nuove chiusure per colpa di un alto indice Rt. La soluzione che si sta prospettando è dare un ruolo più importante all’incidenza e all’Rt ospedaliero che non farebbe scattare con facilità la fascia arancione per chi è in bilico. L’Italia ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 11 maggio 2021) La soluzione più semplice sarebbe riportare l’Italia all’estate 2020 con restrizioni allentate e naturalmente qualche accortezza in più. Ma i chiusuristi nel Governo non mollano, fanno di tutto per tenere gli italiani in perenne stato depressivo! Qualche piccolo spiraglio potrebbe arrivare dalla revisione dei parametri per “rinchiudere gli italiani in casa”. Infatti il portavoce del Cts, Silvio Brusaferro, stando alla revisione dei parametri insieme ai tecnici delle Regioni. Queste ultime (in maggioranza in mano alla Lega di Matteo Salvini e quindi alla parte ottimista dell’Italia) temono nuove chiusure per colpa di un alto indice Rt. La soluzione che si sta prospettando è dare un ruolo più importante all’incidenza e all’Rt ospedaliero che non farebbe scattare con facilità laper chi è in bilico. L’Italia ...

